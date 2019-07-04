Как стигма мешает обществу и наркозависимым?
Запись эфира от 08 июля 2019г.
Как предубеждения по поводу наркомании мешают зависимым выздоравливать, а врачам лечить? Можно ли просчитать финансовые убытки, которые терпит общество из-за стигмы? Как ломать стереотипы? Ответы на эти вопросы ищем в очередном выпуске цикла «Переломка».
В студии:
Александр Лесневский, психолог областного центра СПИД,
Антон Поддубный, главный врач областной наркологической больницы.
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