Главная «ЕТВ»ПрограммыПереломка

Как стигма мешает обществу и наркозависимым?

Запись эфира от 08 июля 2019г.

    Как предубеждения по поводу наркомании мешают зависимым выздоравливать, а врачам лечить? Можно ли просчитать финансовые убытки, которые терпит общество из-за стигмы? Как ломать стереотипы? Ответы на эти вопросы ищем в очередном выпуске цикла «Переломка».
    В студии:
    Александр Лесневский, психолог областного центра СПИД,
    Антон Поддубный, главный врач областной наркологической больницы.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Антон Поддубный
    Александр Лесневский
    Теги:
    наркомания, нарколог, наркотики, Антон Поддубный, Александр Лесневский

    Новое и интересное

    Беги, наркоман, беги!
    Городские истории
    Беги, наркоман, беги!
    В России на всех, кто употребляет психоактивные вещества, ставят клеймо прокаженного. Почему это плохо для государства и общества, разбиралась редакция ЕТВ.
    Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
    26 июля в 19:30
    С Иван Бакаидов
    Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?
    29 июля в 19:00
    С Александр Давыдов
    Во все тяжкие: как в лабораториях УрФУ крыс пытают наркотиками
    Общество
    Во все тяжкие: как в лабораториях УрФУ крыс пытают наркотиками
    ЕТВ заглянул в единственную в Свердловской области нарколабораторию, которой рады и полицейские, и ученые. Здесь исследуют изъятые у наркодилеров вещества, чтобы добавить их во временный, а затем и в единый реестр запрещенных препаратов.
    «По квитанциям за услуги ЖКХ платит жена»
    «По квитанциям за услуги ЖКХ платит жена»
    Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов — о жизни и работе.