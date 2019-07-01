Волонтерство как часть реабилитации
Запись эфира от 01 июля 2019г.
Почему волонтерство стало частью программы по выздоровлению для людей, преодолевающих наркотическую зависимость? Как это работает? И кто готов доверять бывшим наркоманам?
Разбираемся в студии ЕТВ вместе с выздоравливающими и врачами.
Гости студии:
Андрей Калмыков, руководитель направления социальной адаптации программы «Дорога к дому»;
Артем Вострецов, волонтер, преодолевающий зависимость
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