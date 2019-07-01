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Волонтерство как часть реабилитации

Запись эфира от 01 июля 2019г.

    Почему волонтерство стало частью программы по выздоровлению для людей, преодолевающих наркотическую зависимость? Как это работает? И кто готов доверять бывшим наркоманам?
    Разбираемся в студии ЕТВ вместе с выздоравливающими и врачами.
    Гости студии:
    Андрей Калмыков, руководитель направления социальной адаптации программы «Дорога к дому»;
    Артем Вострецов, волонтер, преодолевающий зависимость

    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Теги:
    лечение, урал без наркотиков, наркомания

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