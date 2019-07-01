Волонтерство как часть реабилитации

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Разбираемся в студии ЕТВ вместе с выздоравливающими и врачами.

Гости студии:

Андрей Калмыков , руководитель направления социальной адаптации программы « Дорога к дому»; Артем Вострецов , волонтер , преодолевающий зависимость





Почему волонтерство стало частью программы по выздоровлению для людейпреодолевающих наркотическую зависимость? Как это работает? И кто готов доверять бывшим наркоманам?