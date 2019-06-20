Как лечить туберкулез у наркозависимых?

В России на всех , кто употребляет психоактивные вещества , ставят клеймо прокаженного. Почему это плохо для государства и общества , разбиралась редакция ЕТВ.

Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?

Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!

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Во все тяжкие: как в лабораториях УрФУ крыс пытают наркотиками