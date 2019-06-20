Как лечить туберкулез у наркозависимых?
Запись эфира от 24 июня 2019г.
Ежегодно в мире регистрируется около 9 миллионов новых случаев заболевания и более полутора миллионов смертей по причине туберкулёза. В группе риска — потребители наркотиков. Как мотивировать на жизненно необходимое лечение тех, кто находится в зависимости? Ищем ответы вместе с главным фтизиатром Свердловской области Игорем Черняевым.
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