228. Как защищаться?

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Как вести себя в подобных случаях? Как защищаться? И часто ли в практике можно встретить оправдательные приговоры по той самой статье 228 УК РФ?





В студии:

Дмитрий Фоменко, зампрокурора Октябрьского района, Мария Наумова, юрист благотворительной организации «Малахит», которая занимается юридической помощью людям в сложной жизненной ситуации, Оксана Амелина, зампрокурора Октябрьского района.

Оксана Амелина, зампрокурора Октябрьского района.

В Москве задержали корреспондентаМедузы» — его обвиняют в сбыте и хранении наркотиков. Сам журналист уверяетчто вещество подкинули и это провокация. Между тем228 статью давно называют народной — так много осужденных.