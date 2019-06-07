228. Как защищаться?
Запись эфира от 10 июня 2019г.
В Москве задержали корреспондента «Медузы» — его обвиняют в сбыте и хранении наркотиков. Сам журналист уверяет, что вещество подкинули и это провокация. Между тем, 228 статью давно называют народной — так много осужденных.
Как вести себя в подобных случаях? Как защищаться? И часто ли в практике можно встретить оправдательные приговоры по той самой статье 228 УК РФ?
В студии:
Дмитрий Фоменко, зампрокурора Октябрьского района,
Мария Наумова, юрист благотворительной организации «Малахит», которая занимается юридической помощью людям в сложной жизненной ситуации,Оксана Амелина, зампрокурора Октябрьского района.
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