Когда вера спасает

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В студии ЕТВ:

Ярослав Иванов , выздоравливающий,

Полина Родимкина , представитель центра реабилитации для наркозависимых,

Олег Цветков , замдиректора центра преодоления зависимостей « Подвижник».

Православныепротестантскиекатолические — каких только реабилитационных центров не встретишь. Какую роль духовное развитие играет в реабилитации наркозависимых — об этом говорим с представителями двух разных центров и темикому вера помогла начать трезвую жизнь.