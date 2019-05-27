Когда вера спасает
Запись эфира от 28 мая 2019г.
Православные, протестантские, католические — каких только реабилитационных центров не встретишь. Какую роль духовное развитие играет в реабилитации наркозависимых — об этом говорим с представителями двух разных центров и теми, кому вера помогла начать трезвую жизнь.
В студии ЕТВ:
Ярослав Иванов, выздоравливающий,
Полина Родимкина, представитель центра реабилитации для наркозависимых,
Олег Цветков, замдиректора центра преодоления зависимостей «Подвижник».
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