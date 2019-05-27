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Когда вера спасает

Запись эфира от 28 мая 2019г.

    Православные, протестантские, католические — каких только реабилитационных центров не встретишь. Какую роль духовное развитие играет в реабилитации наркозависимых — об этом говорим с представителями двух разных центров и теми, кому вера помогла начать трезвую жизнь.

    В студии ЕТВ:
    Ярослав Иванов, выздоравливающий,
    Полина Родимкина, представитель центра реабилитации для наркозависимых,
    Олег Цветков, замдиректора центра преодоления зависимостей «Подвижник».
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
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