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Подростки и наркотрафик. Как остановить вовлечение детей?

Запись эфира от 16 октября 2017г.

    Что может грозить несовершеннолетним за распространение наркотических средств? Как родителям и педагогам можно узнать, что ребенок занялся противоправной деятельностью? Как происходит вовлечение подростков в противоправную деятельность? На «что» покупают детей — на интерес как в компьютерной игре — пройди уровень, получи бонус, на деньги? Как много преступлений по распространению наркотиков раскрыто в этом году? Как меняется характер таких преступлений? Все ушло в интернет?
    Ответы на эти и другие вопросы в прямом эфире ЕТВ.
    В студии:
    Евгений Рагозин, замначальника управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков;
    Артур Шакиров, специалист реабилитационного центра «Урал без наркотиков»;
    Олег Забродин, главный нарколог Свердловской области.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Олег Забродин
    Теги:
    Олег Забродин

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