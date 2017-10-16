Подростки и наркотрафик. Как остановить вовлечение детей?
Запись эфира от 16 октября 2017г.
Что может грозить несовершеннолетним за распространение наркотических средств? Как родителям и педагогам можно узнать, что ребенок занялся противоправной деятельностью? Как происходит вовлечение подростков в противоправную деятельность? На «что» покупают детей — на интерес как в компьютерной игре — пройди уровень, получи бонус, на деньги? Как много преступлений по распространению наркотиков раскрыто в этом году? Как меняется характер таких преступлений? Все ушло в интернет?
Ответы на эти и другие вопросы в прямом эфире ЕТВ.
В студии:
Евгений Рагозин, замначальника управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков;
Артур Шакиров, специалист реабилитационного центра «Урал без наркотиков»;
Олег Забродин, главный нарколог Свердловской области.
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