Подростки и наркотрафик. Как остановить вовлечение детей?

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Ответы на эти и другие вопросы в прямом эфире ЕТВ.

В студии:

Евгений Рагозин , замначальника управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков;

Артур Шакиров , специалист реабилитационного центра « Урал без наркотиков»;

Олег Забродин , главный нарколог Свердловской области.

Что может грозить несовершеннолетним за распространение наркотических средств? Как родителям и педагогам можно узнатьчто ребенок занялся противоправной деятельностью? Как происходит вовлечение подростков в противоправную деятельность? Начто» покупают детей — на интерес как в компьютерной игре — пройди уровеньполучи бонусна деньги? Как много преступлений по распространению наркотиков раскрыто в этом году? Как меняется характер таких преступлений? Все ушло в интернет?