Новый сезон в Театре оперы и балета
Запись эфира от 12 сентября 2019г.
Новый театральный сезон открывает Урал Опера Балет. Опера «Риголетто» стала дебютом в театре нового главного дирижёра театра Константина Чудовского.
Для работы над спектаклем Константин Чудовский пригласил итальянского вокального педагога Массимилиано Булло, в течение сорока лет служившего в миланском Ла Скала.
Новая версия «Риголетто» — психологический триллер. О природе «залюбленности» — о катастрофах в человеческих отношениях, к которым ведут чрезмерные любовь и опека.
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