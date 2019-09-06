Главная «ЕТВ»ПрограммыНа сцене

Новый сезон в Театре оперы и балета

Запись эфира от 12 сентября 2019г.


    Новый театральный сезон открывает Урал Опера Балет. Опера «Риголетто» стала дебютом в театре нового главного дирижёра театра Константина Чудовского.
    2-nov.jpg
    фото театр Урал Опера Балет

    Для работы над спектаклем Константин Чудовский пригласил итальянского вокального педагога Массимилиано Булло, в течение сорока лет служившего в миланском Ла Скала.
    3-nov.jpg
    фото театр Урал Опера Балет

    Новая версия «Риголетто» — психологический триллер. О природе «залюбленности» — о катастрофах в человеческих отношениях, к которым ведут чрезмерные любовь и опека.
    1-nov.jpg
    фото театр Урал Опера Балет

    Ведущие:
    Ирина Киселева
    Гости:
    Константин Чудовский
    Массимилиано Булло
    Александр Краснов
    Теги:
    Театр оперы и балета, музыка, опера, Оперный театр, Константин Чудовский, Массимилиано Булло, Александр Краснов

    Новое и интересное

    В Екатеринбурге отметили место первого концерта группы «Чайф»
    Общество
    В Екатеринбурге отметили место первого концерта группы «Чайф»
    К 33-летию уральских музыкантов на стене ДК, где рок-н-рольщики начали свой путь к народному признанию, установили мемориальную доску.
    Гости Екатеринбурга
    Разговор с Юлием Гусманом
    Разговор с Юлием Гусманом
    От Светланы Зенковой
    Сумма мнений Σ
    Андрей Бриль. Другой взгляд на прошлое и будущее России
    Андрей Бриль. Другой взгляд на прошлое и будущее России
    От Светланы Зенковой
    Вместо кофеен и баров студенты Урала встречались в сквере «за Оперным»
    Город
    Вместо кофеен и баров студенты Урала встречались в сквере «за Оперным»
    Эта культовая площадка, пережив череду реконструкций, по-прежнему остается популярной в народе.