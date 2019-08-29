Все о 15-м фестивале «Реальный театр»

Большой театральный праздник придет завтра в Екатеринбург!

Начинается пятнадцатый юбилейный фестиваль « Реальный театр». Он проводится раз в два года , и получается , что это самый старый театральный фестиваль в России. У Камерного театра уже выросла липовая аллея , которую высаживали участники первого фестиваля 30 лет назад.

20 театральных коллективов со всей страны и мира почти две недели будут представлять свои лучшие спектакли на театральных подмостках Екатеринбурга.

Откроет фестиваль спектакль « Муму» режиссера Дмитрия Крымова , по словам Олега Лоевского — это маленький шедевр , не то классическое « Муму», которое мы знаем , а настоящая ода театру , с прекрасными артистами: Алексеем Вертковым и Марией Смольниковой.