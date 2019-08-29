Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
Запись эфира от 05 сентября 2019г.
Большой театральный праздник придет завтра в Екатеринбург!
Начинается пятнадцатый юбилейный фестиваль «Реальный театр». Он проводится раз в два года, и получается, что это самый старый театральный фестиваль в России. У Камерного театра уже выросла липовая аллея, которую высаживали участники первого фестиваля 30 лет назад.
20 театральных коллективов со всей страны и мира почти две недели будут представлять свои лучшие спектакли на театральных подмостках Екатеринбурга.
Откроет фестиваль спектакль «Муму» режиссера Дмитрия Крымова, по словам Олега Лоевского — это маленький шедевр, не то классическое «Муму», которое мы знаем, а настоящая ода театру, с прекрасными артистами: Алексеем Вертковым и Марией Смольниковой.
Подробности программы фестиваля узнаем у Олега Лоевского, художественного директора фестиваля «Реальный театр»
Новое и интересное
По следу Шипулина
События
Необязательное знакомство с людьми, которые бросили вызов тюменцу с медалями.
На сцене
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
Разговор с Юлием Гусманом