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Все о 15-м фестивале «Реальный театр»

Запись эфира от 05 сентября 2019г.

    Большой театральный праздник придет завтра в Екатеринбург!
    Начинается пятнадцатый юбилейный фестиваль «Реальный театр». Он проводится раз в два года, и получается, что это самый старый театральный фестиваль в России. У Камерного театра уже выросла липовая аллея, которую высаживали участники первого фестиваля 30 лет назад.
    20 театральных коллективов со всей страны и мира почти две недели будут представлять свои лучшие спектакли на театральных подмостках Екатеринбурга.
    Откроет фестиваль спектакль «Муму» режиссера Дмитрия Крымова, по словам Олега Лоевского — это маленький шедевр, не то классическое «Муму», которое мы знаем, а настоящая ода театру, с прекрасными артистами: Алексеем Вертковым и Марией Смольниковой.
    Подробности программы фестиваля узнаем у Олега Лоевского, художественного директора фестиваля «Реальный театр»
    Ведущие:
    Ирина Киселева
    Гости:
    Олег Лоевский
    Теги:
    год театра, театр наций, Реальный театр, Олег Лоевский

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