Юбилейный сезон театра «Провинциальные танцы»
Запись эфира от 29 августа 2019г.
Театральная жизнь в Екатеринбурге бьет ключом. Одним из первых сезон открывает театр «Провинциальные танцы».
Нышешний сезон станет для театра 30-м юбилейным. На Малой сцене екатеринбургского ТЮЗа зрители увидят вечер премьеру, вечер танцевальных спектаклей, объединенных названием «345».
В студии ЕТВ:
Татьяна Баганова, художественный руководитель театра «Провинциальные танцы»
Ксения Поль, пресс-атташе театра «Провинциальные танцы» Ксения Поль
Дор Мамалия, (Израиль) хореограф, постановщик премьерного спектакля «345»
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