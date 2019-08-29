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Юбилейный сезон театра «Провинциальные танцы»

Запись эфира от 29 августа 2019г.

    Театральная жизнь в Екатеринбурге бьет ключом. Одним из первых сезон открывает театр «Провинциальные танцы».
    Нышешний сезон станет для театра 30-м юбилейным. На Малой сцене екатеринбургского ТЮЗа зрители увидят вечер премьеру, вечер танцевальных спектаклей, объединенных названием «345».
    В студии ЕТВ:
    Татьяна Баганова, художественный руководитель театра «Провинциальные танцы»
    Ксения Поль, пресс-атташе театра «Провинциальные танцы» Ксения Поль
    Дор Мамалия, (Израиль) хореограф, постановщик премьерного спектакля «345»
    Ведущие:
    Ирина Киселева
    Гости:
    Татьяна Баганова
    Теги:
    ТЮЗ, театр, премьера, танец, хореография, Провинциальные танцы, Татьяна Баганова

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