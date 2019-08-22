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Новинки в Драме

Запись эфира от 22 августа 2019г.

    Открывается юбилейный — 90-й — сезон Свердловского театра драмы. Какие новинки приготовил театр зрителям? Стоит ли ждать экспериментальных постановок? Чем порадует труппа любителей классики?
    О наступающем сезоне узнаем из первых уст.

    В студии:

    Алексей Бадаев — директор Свердловского театра драмы
    Дмитрий Егоров — режиссер
    Ведущие:
    Ирина Киселева
    Гости:
    Теги:
    гастроли, афиша, режиссер, актер, спектакль, премьера, ТЮЗ, театр драмы, год театра

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