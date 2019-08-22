Новинки в Драме
Запись эфира от 22 августа 2019г.
Открывается юбилейный — 90-й — сезон Свердловского театра драмы. Какие новинки приготовил театр зрителям? Стоит ли ждать экспериментальных постановок? Чем порадует труппа любителей классики?
О наступающем сезоне узнаем из первых уст.
В студии:
Алексей Бадаев — директор Свердловского театра драмы
Дмитрий Егоров — режиссер
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