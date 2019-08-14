В сердце Екатеринбурга — на Октябрьской площади — раскинулось новое государство. Страна Картония — это проект , который создает праздники по всему миру. Теперь и в Екатеринбурге. Картония стала частью фестиваля « Лица улиц». Огромные картонные арт-объекты пройдут по Екатеринбурга в День города. Как создается яркий карнавал на глазах у горожан? Кто здесь тиран , кто художник , кто мастерит лобзиком? — увидим в программе « На сцене» в 19:30 , гостями станут Наталья Санникова , координатор фестиваля « Лица улиц"и Сергей Корсаков , основатель Картонии.