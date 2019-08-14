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Страна Картония

Запись эфира от 15 августа 2019г.

    В сердце Екатеринбурга — на Октябрьской площади — раскинулось новое государство. Страна Картония — это проект, который создает праздники по всему миру. Теперь и в Екатеринбурге. Картония стала частью фестиваля «Лица улиц». Огромные картонные арт-объекты пройдут по Екатеринбурга в День города. Как создается яркий карнавал на глазах у горожан? Кто здесь тиран, кто художник, кто мастерит лобзиком? — увидим в программе «На сцене» в 19:30, гостями станут Наталья Санникова, координатор фестиваля «Лица улиц"и Сергей Корсаков, основатель Картонии.
    Ведущие:
    Ирина Киселева
    Гости:
    Наталья Санникова
    Теги:
    праздник, карнавал, День города-2019, фестиваль, Наталья Санникова

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