«Место» на новом месте
Запись эфира от 01 августа 2019г.
Новый екатеринбургский театр «Место» объединяет музыкантов, танцовщиков, актеров, перформеров, художников для создания независимых театральных проектов. На днях у театра, который гастролировал последний год с площадки на площадку, появилось свое постоянное место. Правда, переезд и открытие омрачила ссора с одним из предыдущих арендаторов новой площадки, солнцем русской драматургии Николаем Колядой. На что обиделся Коляда? Что и кто будут играть в новом театре? Обсудим в эфире.
В студии:
Ольга Комлева, создатель театра «Место»,
Андрей Чугунов, медиа-художник и саунд-дизайнер,
Александр Вахов, актер и режиссер.
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