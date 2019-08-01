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«Место» на новом месте

Запись эфира от 01 августа 2019г.

    Новый екатеринбургский театр «Место» объединяет музыкантов, танцовщиков, актеров, перформеров, художников для создания независимых театральных проектов. На днях у театра, который гастролировал последний год с площадки на площадку, появилось свое постоянное место. Правда, переезд и открытие омрачила ссора с одним из предыдущих арендаторов новой площадки, солнцем русской драматургии Николаем Колядой. На что обиделся Коляда? Что и кто будут играть в новом театре? Обсудим в эфире.

    В студии:
    Ольга Комлева, создатель театра «Место»,
    Андрей Чугунов, медиа-художник и саунд-дизайнер,
    Александр Вахов, актер и режиссер.
    Ведущие:
    Ирина Киселева
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