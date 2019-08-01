«Место» на новом месте

Новый екатеринбургский театр

Место» объединяет музыкантов

танцовщиков

актеров

перформеров

художников для создания независимых театральных проектов. На днях у театра

который гастролировал последний год с площадки на площадку

появилось свое постоянное место. Правда

переезд и открытие омрачила ссора с одним из предыдущих арендаторов новой площадки

солнцем русской драматургии Николаем Колядой. На что обиделся Коляда? Что и кто будут играть в новом театре? Обсудим в эфире.



В студии: Ольга Комлева , создатель театра « Место»,

Андрей Чугунов , медиа-художник и саунд-дизайнер,