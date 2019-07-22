,

,

,

,





Гости программы:

— Елена Возмищева , куратор инклюзивных программ Ельцин-центра;

— Наталья Киселева , куратор театральной студии Инклюзион;

— Татьяна Брагина , ученица театральной студии.

Инклюзивный театр — это театркоторый задевает за живоене оставляя зрителю шанса остаться равнодушным. Он наполнен человеческой подлинностьюа в его центре — безусловный человекчеловек каков он есть.