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Инклюзивный театр

Запись эфира от 25 июля 2019г.

    Инклюзивный театр — это театр, который задевает за живое, не оставляя зрителю шанса остаться равнодушным. Он наполнен человеческой подлинностью, а в его центре — безусловный человек, человек каков он есть.

    Гости программы:
     — Елена Возмищева, куратор инклюзивных программ Ельцин-центра;
    — Наталья Киселева, куратор театральной студии Инклюзион;
    — Татьяна Брагина, ученица театральной студии.
    Ведущие:
    Ирина Киселева
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