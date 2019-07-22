Инклюзивный театр
Запись эфира от 25 июля 2019г.
Инклюзивный театр — это театр, который задевает за живое, не оставляя зрителю шанса остаться равнодушным. Он наполнен человеческой подлинностью, а в его центре — безусловный человек, человек каков он есть.
Гости программы:
— Елена Возмищева, куратор инклюзивных программ Ельцин-центра;
— Наталья Киселева, куратор театральной студии Инклюзион;
— Татьяна Брагина, ученица театральной студии.
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