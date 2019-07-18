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Студенческие театры — время играть?

Запись эфира от 18 июля 2019г.

    Студенческие театры — изначально любительская история, из которой нередко «вырастают» известные театральные проекты. О постановках между сессиями, приглашенных режиссерах и преподавателях в партере — разговор в эфире ЕТВ.
    Ведущие:
    Ирина Киселева
    Гости:
    Теги:
    Театр-Театр

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