Студенческие театры — время играть?
Запись эфира от 18 июля 2019г.
Студенческие театры — изначально любительская история, из которой нередко «вырастают» известные театральные проекты. О постановках между сессиями, приглашенных режиссерах и преподавателях в партере — разговор в эфире ЕТВ.
Новое и интересное
«По квитанциям за услуги ЖКХ платит жена»
Городские истории
Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов — о жизни и работе.
Феномен «Гарри Поттера»
Переломка
Жизнь после реабилитации
Губернатор случайных чисел
Лаборатроллия
Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева.