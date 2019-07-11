Мюзикл «Екатерина Великая»
Запись эфира от 11 июля 2019г.
На сцене Театра музыкальной комедии с аншлагом уже 10 лет идет спектакль «Екатерина Великая». За эти годы мюзикл успел получить две «Золотые маски». Вспоминаем историю постановки и обсуждаем в эфире с бессменными исполнителями главных ролей Марией Виненковой и Игорем Ладейщиковым, с чем же связан феноменальный успех «Екатерины Великой»?
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