Мюзикл «Екатерина Великая»

На сцене Театра музыкальной комедии с аншлагом уже 10 лет идет спектакль «Екатерина Великая». За эти годы мюзикл успел получить две «Золотые маски». Вспоминаем историю постановки и обсуждаем в эфире с бессменными исполнителями главных ролей Марией Виненковой и Игорем Ладейщиковым, с чем же связан феноменальный успех «Екатерины Великой»?