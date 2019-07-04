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Рождение «Дон Кихота»

Запись эфира от 04 июля 2019г.

    Урал Опера Балет закрывает театральный сезон премьерой балета Людвига Минкуса «Дон Кихот». Екатеринбуржцы увидят спектакль таким, каким его поставил в 1900 году Мариус Петипа. К премьере готовились 4 года и это того, одних костюмов было пошито около 300, причем готовили их по эскизам Головина и Коровина. Это не реконструкция спектакля 1900 года, говорят в театре, но попытка воссоздать его образ во всех красках.
    Урал Опера Балет подготовил для зрителей настоящий сюрприз — впервые на арене сцене — живая лошадь Белла в роли Росинанта и ослик Мона Лиза, в роли осла Санчо Пансы.
    Сегодня в 19.30 в программе «На сцене» ЕТВ — постановочная команда балета «Дон Кихот»: балетмейстер Юрий Бурлака, его ассистент, постановщик характерных танцев Юлиана Малхасянц и художник по костюмам Татьяна Ногинова.
    Фото — Елена Лехова
    Ведущие:
    Ирина Киселева
    Гости:
    Теги:
    театр, балет, Дон Кихот, Театр оперы и балета, Урал Опера Балет

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