Рождение «Дон Кихота»

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арене сцене — живая лошадь Белла в роли Росинанта и ослик Мона Лиза , в роли осла Санчо Пансы.

« На сцене» ЕТВ — постановочная команда балета « Дон Кихот»: балетмейстер Юрий Бурлака , его ассистент , постановщик характерных танцев Юлиана Малхасянц и художник по костюмам Татьяна Ногинова. Фото — Елена Лехова Сегодня в 19.30 в программеНа сцене» ЕТВ — постановочная команда балетаДон Кихот»: балетмейстер Юрий Бурлакаего ассистентпостановщик характерных танцев Юлиана Малхасянц и художник по костюмам Татьяна Ногинова. Урал Опера Балет подготовил для зрителей настоящий сюрприз — впервые насцене — живая лошадь Белла в роли Росинанта и ослик Мона Лизав роли осла Санчо Пансы.

Урал Опера Балет закрывает театральный сезон премьерой балета Людвига МинкусаДон Кихот». Екатеринбуржцы увидят спектакль такимкаким его поставил в 1900 году Мариус Петипа. К премьере готовились 4 года и это тогоодних костюмов было пошито около 300причем готовили их по эскизам Головина и Коровина. Это не реконструкция спектакля 1900 годаговорят в театрено попытка воссоздать его образ во всех красках.