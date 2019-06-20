Иммерсивный театр

Музей истории Екатеринбурга создал спектакль-мистерию , каждый зритель которого становится участником , примеряя на себя роль жертвы политических репрессий.

Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!

Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?

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Нейминг города. Зачем улицы меняют имена