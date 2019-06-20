Иммерсивный театр
Запись эфира от 27 июня 2019г.
Театр как компьютерная игра, квест, бродилка. Представление в котором зритель полностью погружается в действие, он полноправный участник происходящего — все это иммерсивный театр.
В Екатеринбурге иммерсивные спектакли впервые появились на театральной платформе Музея истории города.Как и почему театральные постановки появились в музее говорим с гостями студии:
директором Музея истории Екатеринбурга Сергеем Каменским,
режиссёром Ирина Лядова
участником иммерсивных спектаклей Семёном Чирковым
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