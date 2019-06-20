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Иммерсивный театр

Запись эфира от 27 июня 2019г.

    Театр как компьютерная игра, квест, бродилка. Представление в котором зритель полностью погружается в действие, он полноправный участник происходящего — все это иммерсивный театр.
    В Екатеринбурге иммерсивные спектакли впервые появились на театральной платформе Музея истории города.Как и почему театральные постановки появились в музее говорим с гостями студии:

    директором Музея истории Екатеринбурга Сергеем Каменским,
    режиссёром Ирина Лядова
    участником иммерсивных спектаклей Семёном Чирковым
    Ведущие:
    Ирина Киселева
    Гости:
    Семен Чирков
    Сергей Каменский
    Теги:
    Музей истории Екатеринбурга, мемориал, год театра, большой террор, театр, Семен Чирков, Сергей Каменский

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