Они доросли не только до того , чтобы участвовать в « Старом Новом Роке», но и решать судьбу потенциальных участников фестиваля: в этом году Лиза Неволина из группы « Дзинь» вошла в альтернативный молодежный экспертный совет фестиваля. На ЕТВ группа « Дзинь» — победители фестиваля « Урал-Рок-2016», обладатели гран-при Российского фестиваля независимых групп « Индюшата-2018».