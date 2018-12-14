Группа «Дзинь»
Запись эфира от 21 декабря 2018г.
- Галина Повереннова, 17 декабрякем работают ребята?
- Галина Повереннова, 17 декабрякак в наше злое и жестокое время остаются такие люди, как Неволина? Чистые и непорочные. Даже дети не такие
- Королева Нина, 17 декабряу Лизы же был какой-то проект "трамплин"?
- Валерия Петрушина, 17 декабряВсе жду, когда Лиза станет популярной на весь мир, но хочет ли этого сама Лиза? Бешеной популярности?
- Галина Повереннова, 17 декабряНе знала, что Итунин еще и музыкант
Они доросли не только до того, чтобы участвовать в «Старом Новом Роке», но и решать судьбу потенциальных участников фестиваля: в этом году Лиза Неволина из группы «Дзинь» вошла в альтернативный молодежный экспертный совет фестиваля. На ЕТВ группа «Дзинь» — победители фестиваля «Урал-Рок-2016», обладатели гран-при Российского фестиваля независимых групп «Индюшата-2018».
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