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Группа «Дзинь»

Запись эфира от 21 декабря 2018г.

Они доросли не только до того, чтобы участвовать в «Старом Новом Роке», но и решать судьбу потенциальных участников фестиваля: в этом году Лиза Неволина из группы «Дзинь» вошла в альтернативный молодежный экспертный совет фестиваля. На ЕТВ группа «Дзинь» — победители фестиваля «Урал-Рок-2016», обладатели гран-при Российского фестиваля независимых групп «Индюшата-2018».
Ведущие:
Лера Костюник
Гости:
Лиза Неволина
Теги:
Старый новый рок, фестиваль, вокал, молодежь, рок-клуб, рок, музыка, Лиза Неволина

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