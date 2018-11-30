Её голос — колоратурное сопрано, свою карьеру певицы она начинала как джазовая исполнительница. Затем она закончила высшую государственную школу музыки в Троссингене по специальности преподаватель пения, а также высшую государственную школу музыки в Любеке по классу оперного пения.