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Наташа Янг и Бенджамин Шатц — сопрано и фортепиано

Запись эфира от 28 декабря 2018г.

    Её голос — колоратурное сопрано, свою карьеру певицы она начинала как джазовая исполнительница. Затем она закончила высшую государственную школу музыки в Троссингене по специальности преподаватель пения, а также высшую государственную школу музыки в Любеке по классу оперного пения.

    Ведущие:
    Лера Костюник
    Гости:
    Наташа Янг
    Теги:
    опера, сопрано, джаз, консульство , концерт, Ельцин Центр, Рождество, Наташа Янг

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