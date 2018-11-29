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Вадим Самойлов о Екатеринбургском рок-клубе

Запись эфира от 14 декабря 2018г.

  • Александра Аксенова
    Александра Аксенова, 30 ноября
    С ЮТУБ: Евгений Норкин​Вадим Рудольфович, спасибо Вам за музыку! Евгений Норкин​Свердловский рок концерт наше наследие! елена викторовна​ох,обожжжжжаю👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑 елена викторовна​СладкиеЗвукиЛюбимогоГолоса💘
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    И вновь о рок-клубе — в городе открывается Екатеринбургский рок-клуб. О планах творческого объединения, которое своей целью ставит продвижение уральских музыкантов, рассказывают Вадим Самойлов и Семен Чеурин (группа «ТимерТау»).
    Ведущие:
    Лера Костюник
    Гости:
    Вадим Самойлов
    Теги:
    музыка, рок-клуб, Свердловский рок клуб, Агата Кристи, Вадим Самойлов

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