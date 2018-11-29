Вадим Самойлов о Екатеринбургском рок-клубе
Запись эфира от 14 декабря 2018г.
- Александра Аксенова, 30 ноябряС ЮТУБ: Евгений НоркинВадим Рудольфович, спасибо Вам за музыку! Евгений НоркинСвердловский рок концерт наше наследие! елена викторовнаох,обожжжжжаю👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑 елена викторовнаСладкиеЗвукиЛюбимогоГолоса💘
И вновь о рок-клубе — в городе открывается Екатеринбургский рок-клуб. О планах творческого объединения, которое своей целью ставит продвижение уральских музыкантов, рассказывают Вадим Самойлов и Семен Чеурин (группа «ТимерТау»).
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