Главная «ЕТВ»ПрограммыМузыка на ЕТВ

Сансара — «Мы станем лучше»

Запись эфира от 29 ноября 2018г.

Концерты-презентации новой программы группы «Сансара» стартовали с конца ноября. О том, как встречают альбом, рассказывает Александр Гагарин накануне концерта в лофте «Дом Печати»
Ведущие:
Лера Костюник
Гости:
Александр Гагарин
Теги:
Сансара, Курара, музыка, рок, Александр Гагарин

Новое и интересное

В Екатеринбурге отметили место первого концерта группы «Чайф»
Общество
В Екатеринбурге отметили место первого концерта группы «Чайф»
К 33-летию уральских музыкантов на стене ДК, где рок-н-рольщики начали свой путь к народному признанию, установили мемориальную доску.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Екатерина Сибирцева, Светлана Кузнецова
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
25 января в 19:00
С Андрей Гавриловский, Мария Головина, Екатерина Сибирцева, Александр Высокинский
Афиша не для всех: форма жести и гастрономический шок
Афиша не для всех: форма жести и гастрономический шок
На календаре снова пятница, а это значит, что пора планировать яркие и увлекательные выходные.