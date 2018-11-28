Сансара — «Мы станем лучше»
Запись эфира от 29 ноября 2018г.
- Галина Повереннова, 29 ноябрябыла удивлена, когда узнала, что Саша и Анатолий Гагарины - братья. И многие были удивлены. Поддерживаете ли друг друга?
- Валерия Петрушина, 29 ноябряБольше всего людей где приходит? В екатеринбурге или в Москве?
- Валерия Петрушина, 29 ноябряслышали про запрет концертов и песен? Как к этому относитесь?
- Королева Нина, 29 ноябрясогласны ли вы с бессмертной фразой про гений и злодейство. Должен ли талантливый музыкант быть порядочным человеком? Или это редкость?
- Галина Повереннова, 29 ноябрянет ли у вас здоровой конкуренции с Курарой? Вроде бы разные коллективы, а их часто в один рядом ставят
Концерты-презентации новой программы группы «Сансара» стартовали с конца ноября. О том, как встречают альбом, рассказывает Александр Гагарин накануне концерта в лофте «Дом Печати»
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