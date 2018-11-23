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Лера Яскевич. Принцесса каверов

Запись эфира от 07 декабря 2018г.

Валерия Яскевич, белорусская исполнительница и автор собственных песен, участница шоу участница шоу «Х-фактор». За несколько лет существования youtube-канал Валерии собрал 300 тысяч подписчиков, и более 36 млн просмотров.
Ведущие:
Лера Костюник
Гости:
Теги:
соцсети, блогер, музыка

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