Лера Яскевич. Принцесса каверов

К 33-летию уральских музыкантов на стене ДК , где рок-н-рольщики начали свой путь к народному признанию , установили мемориальную доску.

Олег Федяров. Про Лошагина , поборы и насилие в колониях

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