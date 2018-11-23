Лера Яскевич. Принцесса каверов
Запись эфира от 07 декабря 2018г.
- Галина Повереннова, 25 ноябряЛера, наверняка вам часто говорят, что вы на кого-то похожи. На кого?
- Галина Повереннова, 25 ноябряочень красивый язык
- Katya Nichikova, 25 ноябряКак начать писать авторские песни? Где искать вдохновение? Какой дашь совет начинающим?)
- Валерия Петрушина, 25 ноябрякто делает музыку?
- Галина Повереннова, 25 ноябряВалерия, задайте, пожалуйста, вопрос Валерии, как она относится к творчеству певицы Валерии?
- Королева Нина, 25 ноябрялюди, на песни которых вы делаете кавера, что-то вам говорили? была обратная связь?
- Валерия Петрушина, 25 ноябряА Аня - это кто?
- Katya Nichikova, 25 ноябряЛеры подруга и менеджер
- Галина Повереннова, 25 ноябряРадует, что в девушке есть естественная красота и внешняя и в творчестве
- Katya Nichikova, 25 ноябряДобрый день! Можно узнать Вашу историю знакомства с Аней? Если не секрет. А ещё я очень люблю Тебя Лера! Ты мой вдохновитель. (Пишет с любовью та самая Катя из Вильнюса)
Валерия Яскевич, белорусская исполнительница и автор собственных песен, участница шоу участница шоу «Х-фактор». За несколько лет существования youtube-канал Валерии собрал 300 тысяч подписчиков, и более 36 млн просмотров.
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