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Татьяна Зыкина

Запись эфира от 31 декабря 2018г.

    Её путь славы начался в Екатеринбурге, когда один из уральских музыкантов — джазмен Виталий Владимиров — услышал песни Тани на кассете, а позднее стал аранжировщиком её первого альбома, который Таня записала в драмтеатре Екатеринбурга. Теперь она одна из самых популярных бардов современности — Татьяна Зыкина. В интервью ЕТВ певица рассказала о себе, о личном и о самом главном: благодаря кому и чему удаётся творить.

    Ведущие:
    Лера Костюник
    Гости:
    Татьяна Зыкина
    Теги:
    музыка, сцена, творчество, певица, вокал, Татьяна Зыкина

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