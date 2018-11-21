Татьяна Зыкина
Запись эфира от 31 декабря 2018г.
Её путь славы начался в Екатеринбурге, когда один из уральских музыкантов — джазмен Виталий Владимиров — услышал песни Тани на кассете, а позднее стал аранжировщиком её первого альбома, который Таня записала в драмтеатре Екатеринбурга. Теперь она одна из самых популярных бардов современности — Татьяна Зыкина. В интервью ЕТВ певица рассказала о себе, о личном и о самом главном: благодаря кому и чему удаётся творить.
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