Её путь славы начался в Екатеринбурге, когда один из уральских музыкантов — джазмен Виталий Владимиров — услышал песни Тани на кассете, а позднее стал аранжировщиком её первого альбома, который Таня записала в драмтеатре Екатеринбурга. Теперь она одна из самых популярных бардов современности — Татьяна Зыкина. В интервью ЕТВ певица рассказала о себе, о личном и о самом главном: благодаря кому и чему удаётся творить.