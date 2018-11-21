Диляра Вагапова и группа МУРАКАМИ

Участница популярных конкурсов « Фабрика звезд», « Народный артист», « Новая волна», « Голос» и многих других. Про рок-н-ролльщиков в душе , про многочисленные самые популярные музыкальные проекты страны и то , как правильно в них участвовать , кем быть и как не заиграться. Диляра Вагапова — вокалистка группы « Мураками» — на ЕТВ научит Вас смотреть на музыку иначе.



