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Диляра Вагапова и группа МУРАКАМИ

Запись эфира от 07 января 2019г.

    Участница популярных конкурсов «Фабрика звезд», «Народный артист», «Новая волна», «Голос» и многих других. Про рок-н-ролльщиков в душе, про многочисленные самые популярные музыкальные проекты страны и то, как правильно в них участвовать, кем быть и как не заиграться. Диляра Вагапова — вокалистка группы «Мураками» — на ЕТВ научит Вас смотреть на музыку иначе.

    Ведущие:
    Лера Костюник
    Гости:
    Диляра Вагапова
    Теги:
    популярность, сцена, пение, вокал, музыка, Диляра Вагапова

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