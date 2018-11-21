Диляра Вагапова и группа МУРАКАМИ
Запись эфира от 07 января 2019г.
Участница популярных конкурсов «Фабрика звезд», «Народный артист», «Новая волна», «Голос» и многих других. Про рок-н-ролльщиков в душе, про многочисленные самые популярные музыкальные проекты страны и то, как правильно в них участвовать, кем быть и как не заиграться. Диляра Вагапова — вокалистка группы «Мураками» — на ЕТВ научит Вас смотреть на музыку иначе.
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