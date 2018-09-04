Прокачай свои навыки! Лагерь для детей-сирот и трудных подростков

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Яна Вегера , организатор площадки « Дружим» Владлена Гипарович , выпускница детского дома-школы Сергей Григораш , выпускник детского дома , наставник и координатор бытовых процессов

Волонтерский проект из ЕкатеринбургаДружим» — это история про социализацию для детей из детских домов и кризисных семей. Площадкагде дети с трудным настоящим получают шансы на перспективное будущее. Как это работает? Обсудим в эфире ЕТВ.