Прокачай свои навыки! Лагерь для детей-сирот и трудных подростков
Запись эфира от 04 сентября 2018г.
- Екатерина Каренина, 04 сентябряСколько лет ещё планируется существовать этот проект?
Волонтерский проект из Екатеринбурга «Дружим» — это история про социализацию для детей из детских домов и кризисных семей. Площадка, где дети с трудным настоящим получают шансы на перспективное будущее. Как это работает? Обсудим в эфире ЕТВ.
Яна Вегера, организатор площадки «Дружим»
Владлена Гипарович, выпускница детского дома-школы
Сергей Григораш, выпускник детского дома, наставник и координатор бытовых процессов
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Любовь к сварке
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