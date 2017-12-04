Сегодня мы добрались до канделябра и вазы , выполненной величайшим мастером Робертом Бахом.

,





Близкие отношения двух стран символическим образом вылились в чугунные шедевры , некоторые из них сегодня живут в городском музее ИЗО.

В конце позапрошлого века Россия и Франция во всех смыслах наводили мосты между двумя державами. В 1896-м году к визиту российского императора в Париже открыли мост Александра третьегоа годом позже в Петербурге в честь визита французского президента заложили мост по проекту Гюстава Эйфеля.