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РОССИЯ — ФРАНЦИЯ, С ЛЮБОВЬЮ: ЧУГУННЫЕ ШЕДЕВРЫ УРАЛЬСКИХ МАСТЕРОВ

Запись эфира от 07 августа 2015г.

    Сегодня мы добрались до канделябра и вазы, выполненной величайшим мастером Робертом Бахом.
    В конце позапрошлого века Россия и Франция во всех смыслах наводили мосты между двумя державами. В 1896-м году к визиту российского императора в Париже открыли мост Александра третьего, а годом позже в Петербурге в честь визита французского президента заложили мост по проекту Гюстава Эйфеля.

    Близкие отношения двух стран символическим образом вылились в чугунные шедевры, некоторые из них сегодня живут в городском музее ИЗО.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
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