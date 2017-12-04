РОССИЯ — ФРАНЦИЯ, С ЛЮБОВЬЮ: ЧУГУННЫЕ ШЕДЕВРЫ УРАЛЬСКИХ МАСТЕРОВ
Запись эфира от 07 августа 2015г.
Сегодня мы добрались до канделябра и вазы, выполненной величайшим мастером Робертом Бахом.
В конце позапрошлого века Россия и Франция во всех смыслах наводили мосты между двумя державами. В 1896-м году к визиту российского императора в Париже открыли мост Александра третьего, а годом позже в Петербурге в честь визита французского президента заложили мост по проекту Гюстава Эйфеля.
Близкие отношения двух стран символическим образом вылились в чугунные шедевры, некоторые из них сегодня живут в городском музее ИЗО.
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