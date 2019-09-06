Разговор с Юлием Гусманом

Почему Гусману в политике неинтересно и противно и как удалось выйти из неё незапачканным. Сколько в действительности психически больных людей в России и нужно ли минимизаций бороться. Сколько зарабатывают члены жюри в КВН и сколько заработал сам Юлий Соломонович за все годы существования игры.