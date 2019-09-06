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Разговор с Юлием Гусманом

Эфир от 13 сентября 2019г.
В данный момент запись трансляции недоступна.
Приносим свои извинения.

    Почему Гусману в политике неинтересно и противно и как удалось выйти из неё незапачканным. Сколько в действительности психически больных людей в России и нужно ли минимизаций бороться. Сколько зарабатывают члены жюри в КВН и сколько заработал сам Юлий Соломонович за все годы существования игры.
    Ведущие:
    Ольга Новгородова
    Гости:
    Юлий Гусман
    Теги:
    Конгресс-холл, КВН, Юлий Гусман

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