Разговор с Юлием Гусманом
Эфир от 13 сентября 2019г.
В данный момент запись трансляции недоступна.
Приносим свои извинения.
Почему Гусману в политике неинтересно и противно и как удалось выйти из неё незапачканным. Сколько в действительности психически больных людей в России и нужно ли минимизаций бороться. Сколько зарабатывают члены жюри в КВН и сколько заработал сам Юлий Соломонович за все годы существования игры.
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Разговор с Юлием Гусманом