Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов В Екатеринбурге

Мировая оперная дива Анна Нетребко со своим мужем и партнером Юсифом Эйвазовым прибыла в Екатеринбург , чтобы торжественно открыть новый Конгресс-Холл.

Анна уже прогулялась по Екатеринбургу и выложила острый репортаж в своем популярнейшем инстаграмме.

Как ей Урал , где она впервые? Подробности ее пребывания , анонс концерта в нашей трансляции.

Фото: инстаграмм anna_netrebko_yusi_tiago