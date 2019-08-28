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Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов В Екатеринбурге

Запись эфира от 28 августа 2019г.

    Мировая оперная дива Анна Нетребко со своим мужем и партнером Юсифом Эйвазовым прибыла в Екатеринбург, чтобы торжественно открыть новый Конгресс-Холл.
    Анна уже прогулялась по Екатеринбургу и выложила острый репортаж в своем популярнейшем инстаграмме.
    Как ей Урал, где она впервые? Подробности ее пребывания, анонс концерта в нашей трансляции.
    Фото: инстаграмм anna_netrebko_yusi_tiago
    Ведущие:
    Евгения Лемесева
    Гости:
    Анна Нетребко
    Юсиф Эйвазов
    Теги:
    опера, концерт, Конгресс-холл, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов

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