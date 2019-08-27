Урбанист и юрист Иван Медведев о том , как решаются городские конфликты: мировой и российский опыт. Кто имеет право на город и как это право отстаивать. Как горожанам добиться строительства садиков и комфортных общественных пространств от девелоперов , а застройщикам свести на нет конфликты вокруг застройки скверов и зеленых пространств и споры о возведении церквей и храмов