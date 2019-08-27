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Урбанист и юрист Иван Медведев о том, как решаются городские конфликты

Ведущие:
Ольга Павлова
Гости:
Урбанист и юрист Иван Медведев о том, как решаются городские конфликты: мировой и российский опыт. Кто имеет право на город и как это право отстаивать. Как горожанам добиться строительства садиков и комфортных общественных пространств от девелоперов, а застройщикам свести на нет конфликты вокруг застройки скверов и зеленых пространств и споры о возведении церквей и храмов
Теги:
урбанистика, Правила застройки, права человека
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