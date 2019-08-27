Александр Рогов больше не говорит о трендах
Запись эфира от 30 августа 2019г.
Известный стилист Александр Рогов тайно провел в Екатеринбурге 3 дня.
Что это за три счастливых дня? Когда мы узнаем, что он тут делал? Кто из местных стилистов ему понравился больше всех? И что за таинственная Татьяна покорила его сердце? Попытались выяснить в эксклюзивном интервью на ЕТВ.
Фото: СТС
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