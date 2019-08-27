Александр Рогов больше не говорит о трендах

Известный стилист Александр Рогов тайно провел в Екатеринбурге 3 дня.

Что это за три счастливых дня? Когда мы узнаем , что он тут делал? Кто из местных стилистов ему понравился больше всех? И что за таинственная Татьяна покорила его сердце? Попытались выяснить в эксклюзивном интервью на ЕТВ.

Фото: СТС