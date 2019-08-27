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Александр Рогов больше не говорит о трендах

Запись эфира от 30 августа 2019г.

    Известный стилист Александр Рогов тайно провел в Екатеринбурге 3 дня.
    Что это за три счастливых дня? Когда мы узнаем, что он тут делал? Кто из местных стилистов ему понравился больше всех? И что за таинственная Татьяна покорила его сердце? Попытались выяснить в эксклюзивном интервью на ЕТВ.
    Фото: СТС
    Ведущие:
    Ольга Новгородова
    Гости:
    Александр Рогов
    Теги:
    мода, шоу, красота, телевидение, СТС, Александр Рогов

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