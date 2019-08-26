Что будет с супрематическим крестом?
Запись эфира от 26 августа 2019г.
После вчерашнего хеппенинга православных активистов против супрематического креста на площади Первой пятилетки, уличный художник Покрас Лампас не приехал в Екатеринбург восстанавливать свою работу, которую ранее испортили коммунальщики Орджоникидзевского района. Художник испугался? Работы заморожены до какого времени? Какова позиция администрации города, ведь раньше они обещали в кратчайшие сроки восстановить работу?
Фото: Street Art Museum / Музей стрит-арта
Новое и интересное
Все идет по плану
Городские истории
К каким изменениям готов Екатеринбург в будущем и как не снизить темпы развития города сейчас.
Литература и парфюмерия
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»