Что будет с супрематическим крестом?

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Фото: Street Art Museum / Музей стрит-арта



После вчерашнего хеппенинга православных активистов против супрематического креста на площади Первой пятилеткиуличный художник Покрас Лампас не приехал в Екатеринбург восстанавливать свою работукоторую ранее испортили коммунальщики Орджоникидзевского района. Художник испугался? Работы заморожены до какого времени? Какова позиция администрации городаведь раньше они обещали в кратчайшие сроки восстановить работу?