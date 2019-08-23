Анатолий Белый. Кинопоэзия

«Смотри стихи, читай кино» — слоган проекта Анатолия Белого «Кинопоэзия». Здесь целый микс жанров, где стихотворение — сценарная основа, откуда рождается кинообраз. Про плюсы и минусы такой жанровой трансформации, почему просто кинематографа артисту становится недостаточно и почему новое веяние в искусстве никак не может попасть в мейнстрим? Обо всём этом — в нашем интервью с актёром Анатолием Белым.

Благодарим за организацию интервью Ельцин Центр