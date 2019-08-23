Анатолий Белый. Кинопоэзия
Запись эфира от 23 августа 2019г.
«Смотри стихи, читай кино» — слоган проекта Анатолия Белого «Кинопоэзия». Здесь целый микс жанров, где стихотворение — сценарная основа, откуда рождается кинообраз. Про плюсы и минусы такой жанровой трансформации, почему просто кинематографа артисту становится недостаточно и почему новое веяние в искусстве никак не может попасть в мейнстрим? Обо всём этом — в нашем интервью с актёром Анатолием Белым.
Благодарим за организацию интервью Ельцин Центр
Новое и интересное
Афиша не для всех: любовь и музыка в городе «Е»
Развлечения
Самые интересные и яркие события, которые ждут Екатеринбург.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
Гости Екатеринбурга
Александр Рогов больше не говорит о трендах
Афиша не для всех: поп, блюз, рок, драм-н-бэйс и посиделки в баре
Развлечения
Перед вами традиционная подборка самых интересных событий, которые ожидают Екатеринбург. Запоминайте, записывайте, вносите в календари, чтобы ничего не пропустить.