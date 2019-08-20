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Заседание по определению мест будущих полигонов ТБО

Запись эфира от 20 августа 2019г.

    Как в области будет создаваться комплексная система обращения с твердыми отходами. Слушаем замминистра энергетики и ЖКХ Егора Свалова
    На заседании рабочей группы законодательного собрания области
    Ведущие:
    Вераника Князева
    Гости:
    Егор Свалов
    Теги:
    Мусор, в котором я живу, Мусорный тариф, мусор, мусорная реформа, мусорные баки, мусорный полигон, Егор Свалов

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