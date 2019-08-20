Заседание по определению мест будущих полигонов ТБО
Запись эфира от 20 августа 2019г.
Как в области будет создаваться комплексная система обращения с твердыми отходами. Слушаем замминистра энергетики и ЖКХ Егора Свалова
На заседании рабочей группы законодательного собрания области
На заседании рабочей группы законодательного собрания области
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Мусорная проформа
События
С какими проблемами столкнулась мусорная реформа и что изменится после взгляда Путина на баки в Верхней Салде.
Александр Рогов больше не говорит о трендах
Татьяна Лазарева о свободе
Танцы с квитанциями
Полезняк
ЕТВ сравнил тарифный расклад на коммунальные услуги в Екатеринбурге, чтобы понять, за что мы платим.