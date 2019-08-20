Сергей Пархоменко: публицист-провокатор
Запись эфира от 20 августа 2019г.
Имеет ли право журналист на провокации и осуждение? Журналист — гражданин или наблюдатель? Журналист как участник протеста — корректно ли это?
Говорим с известным журналистом Сергеем Пархоменко, начинаем в 17.30
Говорим с известным журналистом Сергеем Пархоменко, начинаем в 17.30
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