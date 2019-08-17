Ася Казанцева: Мозг может действовать помимо воли человека!
Запись эфира от 17 августа 2019г.
Научный журналист Ася Казанцева расскажет о последних открытиях нейробиологов, какие из них перевернут наш привычный мир? Когда введут нейроправо, признав, что мозг может действовать помимо воли человека? А также развеет самые популярные мифы об извилинах. Поговорим о мужском и женском мозге, и узнаем, где находится совесть.
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