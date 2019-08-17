Ася Казанцева: Мозг может действовать помимо воли человека!

Научный журналист Ася Казанцева расскажет о последних открытиях нейробиологов , какие из них перевернут наш привычный мир? Когда введут нейроправо , признав , что мозг может действовать помимо воли человека? А также развеет самые популярные мифы об извилинах. Поговорим о мужском и женском мозге , и узнаем , где находится совесть.