21 век! А тут ярмарка…

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В студии:

Александр Оглоблин — владелец торговой сети « Елисей»

Яков Можаев — публицист , ресторанный критик

Как в 90-е: обувь примеряешь на картоночкеодежду за гобеленчиком. Текстильная ярмаркакоторая появилась на Вайнера в эти днизаставила горожан вспомнить временакогда пешеходная улица была сплошь заставлена киосками и лотками. И вот опять! Можно ли в 21 веке сделать ярмарки более современными и привлекательными? Обсудим на ЕТВ.