21 век! А тут ярмарка…
Запись эфира от 13 августа 2019г.
Как в 90-е: обувь примеряешь на картоночке, одежду за гобеленчиком. Текстильная ярмарка, которая появилась на Вайнера в эти дни, заставила горожан вспомнить времена, когда пешеходная улица была сплошь заставлена киосками и лотками. И вот опять! Можно ли в 21 веке сделать ярмарки более современными и привлекательными? Обсудим на ЕТВ.
В студии:
Александр Оглоблин — владелец торговой сети «Елисей»
Яков Можаев — публицист, ресторанный критик
Новое и интересное
Шаурма живет три года
Городские истории
Есть ли у киосков в Екатеринбурге шанс выжить и что произойдет с ними в недалеком будущем.
Зрелище
Третья линия? Вторая ветка? А может канатная дорога?
Союз читателей
«Онтология сквера»
Прошлые олигархи
Вспоминаем уральских бизнесменов, лучшие годы которых остались в девяностых и начале и 2000-х.