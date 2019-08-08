Актёр и музыкант Евгений Дятлов

Артист , который диверсифицировал профессиональные риски: он поет и играет на сцене. Актёр Евгений Дятлов восхищается русскими богатырями , сочувствует предпенсионерам , хвалит русский кинематограф и призывает всех « сокращать свою речь до смысла»! Про лошадей в грязи , сьемки Тобола , восьмимартовские концерты и смысл своей жизни — в интервью нашему каналу!