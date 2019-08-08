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Актёр и музыкант Евгений Дятлов

Эфир от 09 августа 2019г.
В данный момент запись трансляции недоступна.
Приносим свои извинения.

    Артист, который диверсифицировал профессиональные риски: он поет и играет на сцене. Актёр Евгений Дятлов восхищается русскими богатырями, сочувствует предпенсионерам, хвалит русский кинематограф и призывает всех «сокращать свою речь до смысла»! Про лошадей в грязи, сьемки Тобола, восьмимартовские концерты и смысл своей жизни — в интервью нашему каналу!
    Ведущие:
    Ольга Новгородова
    Гости:
    Теги:
    кинематограф, кино, актер, музыкант

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