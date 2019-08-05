Профессор Веймарского университета Макс Уэлч Гуэрра

Устроить в Белой башне молодежный центр или музыкальную площадку предложил побывавший в Екатеринбурге немецкий специалист.

Макс Уэлч Гуэрра — профессор Веймарского университета , эксперт с мировым именем в вопросах истории школы Баухаус — призвал главу Екатеринбурга и местных депутатов гордиться Белой башней и другим наследием.

Почему немцы не разрушают нацистские здания , построенные советскими пленными , и чем заняться в старых конструктивистах постройках? Как застройщики поддерживают памятники архитектуры в Германии , и какую практику можно было бы перенять? Что мифического и переоцененного в баухаусе , и что в Екатеринбурге достойно называться частью мирового культурного наследия?