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Профессор Веймарского университета Макс Уэлч Гуэрра

Ведущие:
Ольга Павлова
Гости:
Макс Уэлч Гуэрра
Устроить в Белой башне молодежный центр или музыкальную площадку предложил побывавший в Екатеринбурге немецкий специалист.
Макс Уэлч Гуэрра — профессор Веймарского университета, эксперт с мировым именем в вопросах истории школы Баухаус — призвал главу Екатеринбурга и местных депутатов гордиться Белой башней и другим наследием.
Почему немцы не разрушают нацистские здания, построенные советскими пленными, и чем заняться в старых конструктивистах постройках? Как застройщики поддерживают памятники архитектуры в Германии, и какую практику можно было бы перенять? Что мифического и переоцененного в баухаусе, и что в Екатеринбурге достойно называться частью мирового культурного наследия?
Теги:
Конструктивизм , строительные технологии, стройка, Макс Уэлч Гуэрра
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