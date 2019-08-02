Джулия Игнатова. О счастье и мифах
Запись эфира от 02 августа 2019г.
Ведущая ярких событий Джулия Игнатова в интервью на ЕТВ о том, как быть самой собой, что такое «счастье» в ее представлении, где проходит граница личного и публичного и что бы она ответила хейтерам, если вдруг встретилась с ними?
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