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Джулия Игнатова. О счастье и мифах

Запись эфира от 02 августа 2019г.

    Ведущая ярких событий Джулия Игнатова в интервью на ЕТВ о том, как быть самой собой, что такое «счастье» в ее представлении, где проходит граница личного и публичного и что бы она ответила хейтерам, если вдруг встретилась с ними?
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Теги:
    ЛГБТ, Екатеринбург

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