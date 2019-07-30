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Миллиардный пассажир екатеринбургского метро

Запись эфира от 30 июля 2019г.

    В прямом эфире узнаем, кто стал счастливчиком — миллиардным (!!!) пассажиром метро.

    Про подсчетам специалистов метрополитена он появится около 11 утра на станции метро Площадь 1905 года. Миллиарднику вручат Екарту со специальным тарифом и торт.
    Ведущие:
    Евгения Лемесева
    Гости:
    Александр Высокинский
    Андрей Панаиотиди
    Теги:
    Метрополитен, пассажир, метро Екатеринбург, метро, Екарта, Александр Высокинский, Андрей Панаиотиди

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