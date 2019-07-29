Алиса Ганиева: «Писатель должен быть мёртвым»

Интервью с писательницей, которая доказала, что женская проза — это не ругательство.

Почему в литературе автору лучше претвориться мужчиной? Почему серьёзная проза не должна быть слишком увлекательной? Почему обладатель литературных наград и премий не может быть в полной мере финансово обеспечен?

Писатель Алиса Ганиева про классическую литературу, беллетристику, активную гражданскую позицию и воспитание традиционного дагестанского общества.