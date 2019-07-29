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Алиса Ганиева: «Писатель должен быть мёртвым»

Запись эфира от 31 июля 2019г.

    Интервью с писательницей, которая доказала, что женская проза — это не ругательство.

    Почему в литературе автору лучше претвориться мужчиной? Почему серьёзная проза не должна быть слишком увлекательной? Почему обладатель литературных наград и премий не может быть в полной мере финансово обеспечен?

    Писатель Алиса Ганиева про классическую литературу, беллетристику, активную гражданскую позицию и воспитание традиционного дагестанского общества.

    Ведущие:
    Ольга Новгородова
    Гости:
    Алиса Ганиева
    Теги:
    литература, политика, правосудие, правозащитники, авторские права, писатель, Алиса Ганиева

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