Алиса Ганиева: «Писатель должен быть мёртвым»
Запись эфира от 31 июля 2019г.
Интервью с писательницей, которая доказала, что женская проза — это не ругательство.
Почему в литературе автору лучше претвориться мужчиной? Почему серьёзная проза не должна быть слишком увлекательной? Почему обладатель литературных наград и премий не может быть в полной мере финансово обеспечен?
Писатель Алиса Ганиева про классическую литературу, беллетристику, активную гражданскую позицию и воспитание традиционного дагестанского общества.
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