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Фестиваль уличного кино

Запись эфира от 19 июля 2019г.

    Что заставляет зрителей по всему миру забираться на крыши домов, собираться на площадях и набережных, чтобы посмотреть киноленты малоизвестных режиссёров. Как раскрутить свою идею и стать альтернативой Кинотавру? Говорим с Александром Щеряковым, основателем и генеральным продюсером Всемирного фестиваля уличного кино.
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Александр Щеряков
    Теги:
    кино, кинофестиваль, фестиваль, Мега, Александр Щеряков

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