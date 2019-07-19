Фестиваль уличного кино

Что заставляет зрителей по всему миру забираться на крыши домов , собираться на площадях и набережных , чтобы посмотреть киноленты малоизвестных режиссёров. Как раскрутить свою идею и стать альтернативой Кинотавру? Говорим с Александром Щеряковым , основателем и генеральным продюсером Всемирного фестиваля уличного кино.