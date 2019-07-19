Фестиваль уличного кино
Запись эфира от 19 июля 2019г.
Что заставляет зрителей по всему миру забираться на крыши домов, собираться на площадях и набережных, чтобы посмотреть киноленты малоизвестных режиссёров. Как раскрутить свою идею и стать альтернативой Кинотавру? Говорим с Александром Щеряковым, основателем и генеральным продюсером Всемирного фестиваля уличного кино.
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