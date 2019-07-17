Антон Красовский. Про жизнь, ВИЧ и благотворительность
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В эфире ЕТВ директор благотворительного фонда «СПИД. Центр» Антон Красовский рассказывает о своем новом телевизионном проекте, о стигме в отношении ВИЧ, о проблемах заключенных и преследовании журналистов.
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