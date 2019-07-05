Как спасти конструктивизм в Екатеринбурге
Запись эфира от 10 июля 2019г.
Что нужно сделать в Екатеринбурге, чтобы исторические здания жили, а не разрушались? Какие аргументы привести инвесторам, чтобы они захотели вложить деньги в реставрацию? Как вести себя активистам и общественникам, чтобы их слышали застройщики и власть? А также что ценного в конструктивизме, и как он может жить сегодня, отвечает Алексей Гинзбург, архитектор, реставратор, профессор Международной академии архитектуры, внук великого Моисея Гинзбурга — основоположника конструктивизма.
Благодарим за организацию интервью Ельцин Центр
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