Как спасти конструктивизм в Екатеринбурге

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Благодарим за организацию интервью Ельцин Центр

Что нужно сделать в Екатеринбургечтобы исторические здания жилиа не разрушались? Какие аргументы привести инвесторамчтобы они захотели вложить деньги в реставрацию? Как вести себя активистам и общественникамчтобы их слышали застройщики и власть? А также что ценного в конструктивизмеи как он может жить сегодняотвечает Алексей Гинзбургархитекторреставраторпрофессор Международной академии архитектурывнук великого Моисея Гинзбурга — основоположника конструктивизма.