Юрий Быков. «Готов уйти из профессии»

Режиссёра Юрия Быкова хвалили за фильм « Дурак», травили за сериал про спец.агентов « Спящие» и искали параллели в многосерийном « Методе» с Хабенским в главной роли. Сам же Быков готов уйти из профессии , потому как прежний смысл — снимать кино про социально-политическую несправедливость — для него уже не работает. Куда режиссер отправится в поисках идей , любви и счастья , он рассказал в интервью ЕТВ.