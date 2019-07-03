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Юрий Быков. «Готов уйти из профессии»

Запись эфира от 05 июля 2019г.

    Режиссёра Юрия Быкова хвалили за фильм «Дурак», травили за сериал про спец.агентов «Спящие» и искали параллели в многосерийном «Методе» с Хабенским в главной роли. Сам же Быков готов уйти из профессии, потому как прежний смысл — снимать кино про социально-политическую несправедливость — для него уже не работает. Куда режиссер отправится в поисках идей, любви и счастья, он рассказал в интервью ЕТВ.
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Юрий Быков
    Теги:
    режиссер, кино, Юрий Быков

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