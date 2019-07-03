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Елена Панфилова. Цена коррупции — жизни людей…

Запись эфира от 03 июля 2019г.

    Авиакатастрофы, пожары, трагедии. Все это может стать и часто становится ценой коррупции. Есть ли коррупционный след в трагедии в Кемерово? Кто и как его ищет?
    Ответы в интервью с Еленой Панфиловой.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Елена Панфилова
    Теги:
    коррупция, Елена Панфилова

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