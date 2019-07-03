Говорят , что среди молодой поросли актёров нет по-настоящему талантливых. Кроме Антона Шагина. Говорят , что артисты теряют себя в своём лицедействе. Кроме Антона Шагина. Говорят , что творческие люди не любят работать руками. Кроме Антона Шагина. Правду ли говорят — расскажет сам Антон Шагин. И ещё — стихи.