Антон Шагин — актёр и поэт
Запись эфира от 12 июля 2019г.
Говорят, что среди молодой поросли актёров нет по-настоящему талантливых. Кроме Антона Шагина. Говорят, что артисты теряют себя в своём лицедействе. Кроме Антона Шагина. Говорят, что творческие люди не любят работать руками. Кроме Антона Шагина. Правду ли говорят — расскажет сам Антон Шагин. И ещё — стихи.
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