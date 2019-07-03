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Антон Шагин — актёр и поэт

Запись эфира от 12 июля 2019г.

    Говорят, что среди молодой поросли актёров нет по-настоящему талантливых. Кроме Антона Шагина. Говорят, что артисты теряют себя в своём лицедействе. Кроме Антона Шагина. Говорят, что творческие люди не любят работать руками. Кроме Антона Шагина. Правду ли говорят — расскажет сам Антон Шагин. И ещё — стихи.
    Ведущие:
    Ольга Новгородова
    Гости:
    Антон Шагин
    Теги:
    стихи, поэзия, кино, театр, Антон Шагин

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