Вера Павлова. Недетские стихи!

Можно ли делить поэзию на женскую и мужскую? А на детскую и взрослую? Стихотворения Веры Павловой понятны и близки каждому , потому что говорят с нами на одном языке — на языке чувств и эмоций. Интервью с поэтессой Верой Павловой в эфире ЕТВ.