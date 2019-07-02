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Вера Павлова. Недетские стихи!

Запись эфира от 17 июля 2019г.

    Можно ли делить поэзию на женскую и мужскую? А на детскую и взрослую? Стихотворения Веры Павловой понятны и близки каждому, потому что говорят с нами на одном языке — на языке чувств и эмоций. Интервью с поэтессой Верой Павловой в эфире ЕТВ.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Вера Павлова
    Теги:
    поэзия, поэт, Вера Павлова

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