Чем отличается стол П от стола В? Почему нет русских национальных ресторанов за рубежом? Благодаря чему Международный кулинарный конгресс впервые за 100 лет пройдёт в России? Всё это знает президент национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев. Насыщенное и местами очень аппетитное интервью.