Виктор Беляев — экс-шеф-повар Кремля
Запись эфира от 28 июня 2019г.
Чем отличается стол П от стола В? Почему нет русских национальных ресторанов за рубежом? Благодаря чему Международный кулинарный конгресс впервые за 100 лет пройдёт в России? Всё это знает президент национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев. Насыщенное и местами очень аппетитное интервью.
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