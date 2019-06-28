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Виктор Беляев — экс-шеф-повар Кремля

Запись эфира от 28 июня 2019г.

    Чем отличается стол П от стола В? Почему нет русских национальных ресторанов за рубежом? Благодаря чему Международный кулинарный конгресс впервые за 100 лет пройдёт в России? Всё это знает президент национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев. Насыщенное и местами очень аппетитное интервью.

    Ведущие:
    Ольга Новгородова
    Гости:
    Виктор Беляев
    Теги:
    Ельцин, Путин, президент РФ, еда, Кремль, Виктор Беляев

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