ЕТВ идет на «Little Big»
Запись эфира от 28 июня 2019г.
Тысячи людей сегодня начинают свою программу Ночи музыки именно здесь! Здесь, на Октябрьской площади, выступают хедлайнеры ночи — группа «Little Big». Их арт-коллаборация влюбила в себя целый мир. ЕТВ держит путь на концерт«Little Big», чтобы увидеть их шоу-выступления вживую и оценить, как же этим парням удалось покорить сердечки миллионов? Начинаем в 19.00
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