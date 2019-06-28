ЕТВ идет на «Little Big»

Тысячи людей сегодня начинают свою программу Ночи музыки именно здесь! Здесь , на Октябрьской площади , выступают хедлайнеры ночи — группа « Little Big». Их арт-коллаборация влюбила в себя целый мир. ЕТВ держит путь на концерт«Little Big», чтобы увидеть их шоу-выступления вживую и оценить , как же этим парням удалось покорить сердечки миллионов? Начинаем в 19.00